Bombendrohung legt Einkaufszentrum lahm

SOLINGEN Aufregung rund um den Solinger Hofgarten war groß. Die Polizei prüfte, sah keine Gefahr und hielt sich zurück.

Von Andreas Tews

Das Hofgarten-Einkaufscenter wurde wegen einer im Internet verbreiteten Bombendrohung am Nachmittag geschlossen. Für 14 Uhr hatte ein Unbekannter angekündigt, aus der Entfernung einen Sprengsatz zu zünden. Die Nachricht davon verbreitete sich unter Kunden und Mitarbeitern nur allmählich. Eine offizielle Durchsage gab es nicht. Nach und nach schlossen aber alle Läden. Als die Kunden das Gebäude verlassen hatten, wurden die Türen verschlossen.

+ Die Gänge des Hofgarten-Centers waren etwa ab 14 Uhr verwaist. Noch eine Stunde zuvor herrschte dort alltäglicher Betrieb. © Christian Beier

Die Polizei hielt sich zurück. Eine Hundertschaft versammelte sich auf dem Parkplatz Weyersberg, etwa zehn Mannschaftswagen mit bewaffneten Polizisten postierten sich vor dem Sparkassen-Gebäude an der Kölner Straße. Sichtbar eingegriffen haben sie aber nicht. Kurz vor 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte nach und nach wieder ab. Dies war nicht die erste Drohung dieser Art in der Region. Zuletzt musste am Wochenende in Essen ein Einkaufscenter geräumt werden.