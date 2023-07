Blue Punisher in Wuppertal im Umlauf? Das sagt die Polizei

Wuppertal „Blue Punisher“: Der Tod mehrerer Teenager wird mit der neuen Droge mit Totenkopf-Einprägung in Verbindung gebracht. Ist sie auch in Wuppertal im Umlauf? Welche Erkenntnisse die Polizei hat

Von Katharina Rüth

Eine neue Droge macht Schlagzeilen: „Blue Punisher“. Der Tod mehreren Teenagern wird mit der blauen Tablette mit Totenkopf-Einprägung in Verbindung gebracht, die eine besonders starke Variante einer Ecstasy-Tablette ist. Über ein Auftauchen in Wuppertal gibt es bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse. Es gebe zwei Verdachtsfälle, also Tablettenfunde, bei denen es sich möglicherweise um „Blue Punisher“ handelt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

„Es wird geprüft, um welche Substanz es sich konkret handelt“, so die Auskunft der Polizei. Hierzu müssen Analysen im Labor vorgenommen werden. Nähere Angaben zu den Umständen der Funde machten die Ermittler nicht.

Ecstasy ist eine chemische Droge, wird vor allem als Partydroge genommen. Die Konsumenten nehmen sie wegen der stimmungsaufhellenden Wirkung, die bis zur Euphorie reichen kann. Bianca Euteneuer, Geschäftsführerin der Wuppertaler „Beratungsstelle für Drogenprobleme“, erklärt, dass durch Ecstasy der Blutdruck steigt, ebenso die Körpertemperatur, zusätzliche bewegten sich die Konsumenten und spürten nicht, dass sie mehr Flüssigkeit brauchen. Das führe zu Überhitzung und Austrocknung. Deshalb sei es wichtig, viel zu trinken, auf die Signale des eigenen Körpers zu achten – wenn junge Leute die Drogen trotz aller gegenteiligen Ratschläge nehmen.

In ihrer Beratungsstelle haben sie noch nicht konkret gehört, dass jeman Blue Punisher genommen hätte, sagt Bianca Euteneuer. Das sei Ecstasy in besonders starker Form; zudem heiße es, dass die Tablette Zusatzstoffe enthalte, die die Wirkung noch verstärken. Dadurch könne es besonders schnell zu sehr starken Nebenwirkungen kommen. Dabei habe sich die Wirkung von Ecstasy allgemein in den letzten Jahren verstärkt.

Sie beobachtet auch, dass immer mehr Jugendliche immer früher Drogen konsumieren, immer mehr auch synthetische Drogen ausprobieren. Die bunten Pillen seien für einige „Lifestyle“. Die Kollegen von der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Beratungsstelle setzen deshalb auch auf Prävention, besuchen Schulen, klären über die unterschiedlichen Drogen, ihre Wirkung und die mit damit verbundenen Gefahren auf. Und schulen Lehrkräfte.

Sie sind sich bewusst, dass sie nicht alle Jugendlichen vom Drogenkonsum abhalten können. Ziel ist aber, die Risiken zu minimieren, den Jugendlichen zu bewussten Entscheidungen zu verhelfen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, auch mal nicht mitzumachen oder nur die kleinere Dosis zu nehmen.

In der Polizeistatistik für Wuppertal ist die Zahl der Rauschgift-Delikte zuletzt leicht zurückgegangen – von rund 1500 pro Jahr von 2018 bis 2021 auf rund 1200 im vergangenen Jahr. Die Polizei weist aber darauf hin, dass die Zahl der statistisch erfassten Fälle stark von der Intensität der Kontrollen abhängt – diese Zahlen also nichts über den tatsächlichen Konsum aussagen. Gestiegen ist die Zahl der Rauschgifttoten: von vier 2018 auf 25 im Jahr 2021, 23 im Jahr 2022. kati

Die Beratungsstelle für Drogenprobleme, Zollstr. 4 in Elberfeld, wurde 1971 gegründet und ist ein eingetragener Verein in Trägerschaft der Ratsfraktionen der Stadt Wuppertal und der freien Wohlfahrtsverbände. Dachverband ist der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Angebote richten sich an drogenkonsumierende und drogenabhängige Menschen sowie deren Angehörige.