Bis zum 9. Mai wählen Wuppertaler Türken ihren Präsidenten

Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei am 14. Mai.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai in der Türkei sind auch für Millionen im Ausland lebende Türkinnen und Türken ein wichtiges Thema. So auch in Wuppertal: Hier leben – zum Stichtag 31. Dezember 2022 – 10 463 Menschen, die die türkische Nationalität als erste Nationalität nennen, weitere 7886 Personen geben die türkische als zweite Nationalität an, wie das Presseamt der Stadt Wuppertal auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

Inwieweit bei diesen Personen eine Wahlberechtigung für die Abstimmung in der Türkei besteht, weiß das Presseamt nicht zu sagen, ebenso nicht, welche Altersgrenze bei den hier lebenden Türkinnen und Türken gilt und ob die zweite Nationalität Türkisch hierfür ausreicht. Eine Anfrage der WZ beim türkischen Generalkonsulat in Düsseldorf dazu, welchen Stellenwert die Wahl für die türkische Gemeinschaft in Wuppertal hat und wie hoch die Beteiligung der Menschen in der Wuppermetropole einzuschätzen ist, blieb bislang unbeantwortet.

Auch die Wahlberechtigten in Wuppertal müssen bestimmte Fristen beachten, zudem müssen einige Regeln eingehalten werden. Wahlberechtigt sind nämlich nur türkische Bürger, die auch im Wählerverzeichnis registriert sind. Auf der Internetseite des Hohen Wahlausschusses (YSK) kann jeder seit dem 20. März überprüfen, ob für ihn ein Eintrag vorliegt. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, konnten sich die Betroffenen spätestens bis zum 2. April an die nächste türkische Auslandsvertretung wenden und sich im Wählerverzeichnis registrieren lassen. Seit dem 12. April steht die finale Version des Wählerverzeichnisses fest, wie man auf diversen Webseiten zum Thema erfahren kann.

Im Ausland beginnt der Urnengang für türkische Staatsbürger deutlich früher als in der Türkei. Bereits am 27. April dürfen die Stimmen in den türkischen Auslandsvertretungen und an Grenzübergängen abgegeben werden. Für Auslandstürken ist der letzte Wahltag für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen allerdings früher angesetzt: am 9. Mai. Wenn man bis dahin seine Stimme in keiner Auslandsvertretung abgeben konnte, darf man noch bis zum 14. Mai den Urnengang an den Grenzübergängen nachholen.

Der Staatspräsident wird in einer Personenwahl direkt gewählt

„Obwohl auch die 600 Sitze im Parlament neu gewählt werden, richten sich die Blicke vor allem auf die Präsidentschaftswahl“, so Anders Merzlufft von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ob es zu einem substanziellen politischen Wandel kommen kann, hänge wesentlich davon ab, ob Recep Tayyip Erdoğan geht oder bleibt. Besiegen könnte ihn der CHP-Vorsitzende Kemal Kiliçdaroğlu, auf den sich die Nationenallianz Anfang März offiziell verständigt hat, weiß Merzlufft. Die Nominierung sei keineswegs unumstritten gewesen, denn in den Umfragen der vergangenen Monate erschien Kiliçdaroğlu wohl nicht als der aussichtsreichste Kandidat.

Der Staatspräsident wird in einer Personenwahl direkt gewählt. „Erreicht kein Anwärter im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwei Wochen später ein zweiter Wahlgang mit den beiden stärksten Kandidierenden aus der ersten Runde statt, bei dem eine einfache Mehrheit für einen Sieg ausreicht“, teilt die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Wahlprozedere mit. Die Parlamentswahl findet demzufolge als Verhältniswahl statt. Die Auswertung der Parlamentswahl erfolgt in der Regel auf Provinzebene nach dem D’Hondt-Höchstzahlenverfahren. Nur in Großstädten wie Istanbul und Ankara gibt es mehrere Stimmbezirke mit eigenen Kandidatenlisten. 87 Abstimmungsbezirke gibt es bei der Parlamentswahl.