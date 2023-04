Bis der Oldie wieder schwebt, dauert es noch eine ganze Weile

Wuppertal. Die Stadtwerke haben neue Probleme am Kaiserwagen entdeckt – was zu weiteren Verzögerungen bis zu seinem Wiedereinsatz führt: Der Zustand des 120 Jahre alten, liebevoll gepflegten Fahrzeugs sei leider schlechter, als Wartungsprotokolle und Gutachteruntersuchung bisher erkennen ließen, teilen die Stadtwerke (WSW) mit. Dies habe sich gezeigt, als Mitarbeiter der Schwebebahnwerkstatt Bohrungen in den Fahrwerksrahmen durchführten und sich dabei plötzlich Auffälligkeiten zeigten. Die WSW haben daraufhin Materialuntersuchungen eingeleitet und einen Sachverständigen mit der Bewertung beauftragt. Dieser habe empfohlen, die Rahmen und vorsorglich auch weitere Anbautauteile wie die Motorgehäuse zu ersetzen, um die Einsatzfähigkeit der Fahrwerke langfristig abzusichern.