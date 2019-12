Razzia

WUPPERTAL Ein Mann wurde festgenommen.

Bei der Razzia am Donnerstagabend in Elberfeld hat die insgesamt 221 Personen kontrolliert. Ein Mann wurde festgenommen – er wurde im Zusammenhang mit Betäubungsmittel-Delikten gesucht. „Unser Ziel war es, mögliche Strukturen im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität zu erkennen und aus der Anonymität herauszuholen“, hieß es von der Polizei. Im Einsatz waren Beamte in Zivil, teilweise vermummte Beamte und auch Polizeihunde. red