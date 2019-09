Die Biker-Freiheit hat physikalische Grenzen

Sicherheit

+ © Christian Beier Die Motorradsaison hat begonnen: Auf dem Parkplatz Müngsten an der L 74 gab es unter anderem Bremstraining mit einem Motorradpolizisten. © Christian Beier

BERGISCHES LAND Gemeinsame Aktion von Motorradfahrern und Polizei für mehr Sicherheit auf zwei Rädern.

Von Michael Kremer

Frühling, Wochenende, passables Wetter: Da hält es keinen Biker auf dem Sofa. Gerade zu Beginn der Motorradsaison, bei den ersten Ausfahrten durch das Bergische, kommt es immer wieder zu Situationen, in denen sich mancher Zweiradfahrer überschätzt. Die Routine im Umgang mit dem Motorrad muss sich erst wieder einstellen.

Um auf diese Gefahren hinzuweisen, entstand 2008 die Idee, dass Biker selbst die Initiative ergreifen. „Wir wollen, dass Motorradfahrer sicher ankommen und das Freiheitsgefühl auf zwei Rädern genießen können“, beschreibt Rainer Feller die Ziele der Limiter. Das ist ein von ihm initiiertes Netzwerk von Motorradfahrern, dem sich aktuell 247 Biker angeschlossen haben.

Feller ist nicht nur begeisterter Motorradfahrer, als Polizeihauptkommissar hat er auch ein berufliches Interesse daran, Unfällen mit Zweiradfahrern vorzubeugen. Die Kombination von Beruf und Hobby führt seither regelmäßig zu gemeinsamen Aktionen von Polizisten und Limitern: So wie am Sonntag in Müngsten an einer bei Motorradfahrern beliebten Strecke.

Motorradfahrer wurden von fünf Polizisten in Uniform auf den Parkplatz an der L 74 herausgewunken – den Tag über insgesamt gut 1000. Wer Zeit und Lust hatte, konnte sich an den dort aufgebauten Ständen informieren. Zwischendurch gab es noch Vorführungen zu Brems- und Anhaltewegen sowie richtiges Verhalten am Unfallort.

Die Aktion in Müngsten war der Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen, die die Limiter das Jahr über anbieten. Neben Biker-Gottesdiensten sind dies insbesondere geführte Touren durch das Bergische Land. Etwa 2000 Biker haben bisher an dem Angebot teilgenommen, das Fahrspaß und Sicherheitsfragen verbindet.

„Während der Touren haben wir acht Stunden Zeit, unsere Botschaften an den Mann zu bringen“, sagt Feller. Dazu gehört auch das Motto der Touren: „Am Limit lenkt der Zufall.“ In Schräglage, beim Bremsen und beim Beschleunigen erhöht sich die Sturzgefahr, je näher sich der Biker an die Grenzen der Physik heranwagt.

Bei den geführten Touren im Juli und August gibt es noch freie Plätze

Das für die Teilnehmer kostenlose Angebot wird gut angenommen. Pro Tour sind 50 Motorradfahrer in acht Kleingruppen unterwegs. Die Ausfahrten im Mai und Juni sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es erst wieder für den Roller- und 125er-Tag im Juli sowie für zwei Touren im August.

Bei den Touren und beim Aktionstag geht es laut Feller vor allem um eine Frage: „Was kann ich selbst tun, um Umfälle zu vermeiden?“ Eine völlig falsche Antwort darauf wäre, nur nach den Fehlern der Anderen zu suchen. Jeder sei zunächst einmal selbst für seine Sicherheit verantwortlich. Auch das ist eine Kernbotschaft der Limiter.

Bei der für Solingen, Wuppertal und Remscheid zuständigen Direktionsleiterin Verkehr, Tanja Veljovic, kommen die Aktionen gut an. Sie spricht von „großem Kino“ und einem „unglaublichen Engagement für eine gute Sache“. Auch bei den am Sonntag herausgewunkenen Motorradfahrern kam die Aktion gut an. „Nach der ersten Überraschung, dass ich angehalten wurde, bin ich neugierig geworden“, sagte beispielsweise Volker Kunertz (56) aus Ratingen.

Peter Müller (61) aus Solingen findet die Aktion gut, „weil auch Biker immer wieder auf Fehlverhalten hingewiesen werden müssen“. Und von Biker zu Biker finde das eine größere Akzeptanz.