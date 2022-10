Bier-Ranking: Wuppertal schlägt diese deutschen Metropolen

In Sachen Bier scheint Wuppertal zu überzeugen. Das geht aus einer neuen Studie hervor - die Ergebnisse sind überraschend.

Von Marvin Rosenhoff

Wuppertal. Da hilft auch kein Oktoberfest. In Sachen Bierkultur hat Wuppertal gegenüber der Bayrischen Landeshauptstadt München klar die Nase vorn. Und auch Berlin kann der Bergischen Metropole als Bierstandort nicht das Wasser reichen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Gastronomieausstatters Expondo.

Demnach belegt Wuppertal immerhin Platz 14 der 20 größten deutschen Städte mit dem attraktivsten Angebot für Bierliebhaber. Um das herauszufinden, haben die Macher der Studie die Anzahl der Biergärten und Brauereien in den jeweiligen Städten auf Google-Maps verglichen. Auch die Kundenbewertungen der Gaststätten sowie die durchschnittlichen Preise pro Kaltgetränk sind in die Erhebung mit eingeflossen.

Das Resultat: In Wuppertals 18 Biergärten fühlen sich die Besucher offenbar pudelwohl. Auch die Preise scheinen zu überzeugen. So müssen Biertrinker in Wuppertal rund 3 Euro für ein kleines und 4,43 Euro für ein großes Bier auf die Theke legen. Mit seinen drei Brauereien kann Wuppertal zwar nicht mit Hamburg, Berlin oder München mithalten, verweist die vermeintlichen Bierhochburgen in der Gesamtbewertung dennoch auf die hinteren Plätze.

Das beste Bier gibt es laut der Studie übrigens in Nürnberg. Am wenigsten überzeugen konnte Frankfurt am Main, das mit den höchsten Preisen und einer mageren Biergartenbewertung mit Abstand auf dem letzten Platz landete.

Hier gibt es die komplette Studie.