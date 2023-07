Bewegende Ausstellung: Jüdische Schicksale im deutschen Fußball

Düsseldorf. Seit Montag und noch bis zum 14. Juli wird im Haus der Universität die Ausstellung „Im Abseits. Jüdische Schicksale im deutschen Fußball“ gezeigt.

Die Schau zeigt Fotos jüdischer Spieler und Funktionäre bis heute bestehender Bundesligavereine. Die Ausstellung ist kuratiert vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund unter der Leitung von Dr. Henry Wahlig.

Die Ausstellung ist Teil eines studentischen Projekts im Zuge des interdisziplinären Seminars „Fußball im Spiegel jüdischer Tradition in Ost und West“. Das Seminar befasste sich unter anderem mit den Schicksalen jüdischer Gründungsmitglieder und Funktionäre verschiedener Bundesligavereine. Neben der Zeit des Nationalsozialismus wurden auch die Gründungsjahre der ersten Bundesligavereine betrachtet und die Anfänge und Entwicklungen des Fußballsports in Deutschland erforscht.

Die Studierenden werden am 12. und 13. Juli jeweils von 14 bis 15.30 Uhr in der Ausstellung den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen. Die Schau wird im Haus der Universität am Schadowplatz gezeigt und ist bis zum 14. Juli für das Publikum zu den Öffnungszeiten des Hauses zugänglich. -step-