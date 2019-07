Mit Axt bewaffneter Mann randaliert im Mehrfamilienhaus

Blaulicht

+ © dpa Polizei im Einsatz (Symbolbild). © dpa

DÜSSELDORF Der 71-Jährige wollte seine Waffe nicht fallen lassen. Die Polizei gab Warnschüsse ab und konnte den Mann überwältigen.

Freitagabend randalierte ein 71-Jähriger mit einer Axt in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Mörsenbroich. Eine Bewohnerin des Hauses alarmierte die Polizei gegen 23:25 Uhr, weil ein Mitbewohner des Hauses mit einer Axt bewaffnet im Hausflur vor ihrer Tür stehe. Als die eingesetzten Polizisten am Haus eintrafen, stießen sie in der ersten Etage auf den 71-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, reagierte der Mann trotz mehrfacher Aufforderung, die Axt fallen zu lassen, nicht.

Weil auch der Einsatz von Pfefferspray und die Androhung des Schusswaffengebrauches keine Wirkung zeigte, gab einer der Polizisten zwei Warnschüsse ab. Daraufhin ließ der Randalierer von seinem Vorhaben ab und konnte überwältigt werden. Zwei Polizisten erlitten durch die Schüsse ein Knalltrauma, der Randalierer eine Schürfwunde. Er wurde im Weiteren unter Beteiligung des Ordnungsamtes und einer Ärtzin in eine Spezialklinik gebracht.

Wie in solchen Fällen üblich, hat das Polizeipräsidium Duisburg die Prüfung des Schusswaffengebrauchs im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens übernommen. red