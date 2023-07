Besuch auf der Schienenbaustelle zwischen Wuppertal und Düsseldorf: Der nächste Zug fährt in 538 Stunden

Bahnprojekt

Wuppertal/Düsseldorf Für 120 Arbeiter tickt die Uhr. Bis 4. August, 21 Uhr, sollen die Schienen in Düsseldorf-Gerresheim wieder liegen.

Auf einem Bett von 11 000 Tonnen Schotter ruhen die Arbeiten nie. Es wird durchgemacht – 1032 Stunden lang. Männer mit weißen Helmen und gebräunten Oberarmen klettern auf Obermasten, bedienen Baufahrzeuge, schütten Steine auf. 24 Stunden, sieben Tage die Woche.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim sind eine Operation am offenen Herzen. Für sechs Wochen ist der Zugverkehr zwischen Düsseldorf und Wuppertal wegen dieses Mammutprojekts lahmgelegt – mit Auswirkungen auf den kompletten regionalen Zugverkehr. Die Uhr tickt. Am Freitag, 4. August, 21 Uhr soll hier wieder eine Bahn einfahren können. Jetzt ist es Donnerstag, 12. Juli, 11 Uhr, und die Schienen zwischen den Bahnsteigen in Gerresheim enden mitten auf der Strecke. Der nächste Zug wird planmäßig in 538 Stunden erwartet.

Deutsche-Bahn-Sprecher Stefan Deffner vom Regionalbüro Düsseldorf ist zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Dass es dieses Mal funktionieren wird, muss man sagen. Eigentlich sollte das 25-Millionen-Euro-Projekt – dessen Investitionsvolumen mit großer Sicherheit nach oben korrigiert werden muss – bereits in den Sommerferien 2022 über die Bühne gehen. Doch die Arbeiten vor einem Jahr liefen komplett anders, als die Bahn sich das erhofft hatte. Im Erdreich ruhte eine böse Überraschung: Unbekannte Rohre und Leitungen, die ein Austauschen von Schotter, Schienen, Weichen und Oberleitungen unmöglich machte. „Wir mussten erst einmal alles entfernen und zurückbauen“, sagt Deffner über die Arbeiten vor einem Jahr, die letztlich zu Vorarbeiten für die eigentliche Maßnahme wurden.

Diese folgt jetzt und hat es in sich. Bei den Zahlen, die Projektleiterin Eva Pachali auswendig parat hat, kann einem schwindelig werden. Die Bahn wird hier zwischen Düsseldorf und Wuppertal 4000 Meter neue Schienen verlegen, 3000 neue Schwellen verbauen und 4000 alte zurückbauen. Es entstehen zudem elf neue Signale. Dafür müssen 36 Kilometer neues Kabel verlegt und insgesamt 50 000 Tonnen Material bewegt werden. „Das ist schon ordentlich“, sagt Pachali.

Der Sinn und Zweck: Für Bahnreisende auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal sowie Düsseldorf und Mettmann soll es künftig zu weniger Verzögerungen kommen. Denn die neue Bahnstrecke wird über mehr Weichen und daher mehr Optionen für den Bahnverkehr verfügen. Die Reisenden sollen das merken. Ein konkretes Beispiel für die neuen Abläufe nennt Sprecher Stefan Deffner: „Die Bahnen der Linie S28 halten hier künftig nicht mehr aus beiden Richtungen am selben Gleis, sondern an unterschiedlichen.“ So sollen Verspätungsrückstaus vermieden werden, denn wenn der eine Zug zu spät dran ist, kommt es künftig zu weniger Kettenreaktionen im Fahrplan.

Auch 25 neue Oberleitungsmasten müssen her – eben weil sich der Schienenweg ändern wird. An einem dieser Masten werkeln gerade drei Arbeiter. Zwei stehen auf einer Arbeitsbühne, ein dritter hängt außen frei am Mast, den er so selbstverständlich erklommen hat wie ein Tapezierer seine Stehleiter. Ein paar Handgriffe – fertig. Nach getaner Arbeit rutscht er den Mast die letzten Meter zügig nach unten. Da steht noch sein Kaffeebecher, aus dem er sich nach getaner Arbeit einen kräftigen Schluck gönnt.

Bauleiter Friedrich Voht ist einer von 120 Menschen, die an dem Projekt in Gerresheim beteiligt sind. Teilweise sind bis zu zwölf Bautrupps gleichzeitig auf dem Feld. Kanalbau, Elektrik, Schienenbau – alle Gewerke müssen auf dieser 24-Stunden-Baustelle ineinandergreifen, sodass der Fluss nie unterbrochen wird. „Wir setzen uns jeden Tag zusammen und sprechen die logistischen Schritte ab“, sagt Voht.

An diesem Donnerstag lässt es sich bei bewölktem Himmel und 23 Grad auf der Baustelle aushalten – doch das war die vergangenen Wochen nicht immer so. Im Gleisbett gibt es kaum Sonnenschutz und auch jenseits der 30 Grad kein hitzefrei. Jede Stunde zählt.

Einige Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Menschen in den orangefarbenen Warnwesten trotzdem gesund durch den Arbeitsalltag zu bringen. Friedrich Voht zählt auf: „Wir haben etwa Sonnencreme und Spray für die Jungs organisiert.“ Zudem seien die herkömmlichen Neun-Stunden-Schichten bei dieser Sommer-Baustelle auf acht Stunden reduziert worden. Ein gratis Vorrat an Getränken soll die Arbeit ebenso erträglicher machen wie die neue luftigere Arbeitskleidung. Ernsthafte Zwischenfälle habe es zum Glück noch nicht gegeben, sagt der Bauleiter. „Ja, kleine Schwierigkeiten gibt es immer. Aber die Probleme lösen wir“, sagt Voht.

Zu Beginn der Arbeiten gab es eine unliebsame Überraschung

Eine größere Hürde offenbarte sich zu Beginn der Tiefbauarbeiten, als die Schienen bereits entfernt worden waren. Projektleiterin Paschali berichtet: „Messungen hatten ergeben, dass die benötigten Bodenwerte nicht erreicht wurden.“ Der Untergrund sei nicht so fest gewesen, wie er hätte sein sollen. Daher mussten außerplanmäßig 3000 Quadratmeter Erdreich zusätzlich ausgetauscht werden. Durch Kapazitätserhöhung und Umplanung sei die Verzögerung aber bereits wieder ausgeglichen worden.

Die Bahn sieht sich im Fahrplan. Einige leidgeplagte Schienen-Reisende werden es wohl erst glauben, wenn der 4. August gekommen ist und der angekündigte Zug der Anzeigetafel auch wirklich in den Gerresheimer Bahnhof einfährt.

Vielleicht fahren die Bahnen ab dann sogar etwas pünktlicher. Die Weichen sollten gestellt sein.