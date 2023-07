Besonders viele Unfälle auf der B7

Wuppertal. An drei Stellen in Wuppertal gab es 2022 besonders viele Unfälle mit Verletzen. Das zeigen die aktuellen Daten des Unfallatlasses der statistischen Ämter. Betroffen sind die B7 auf Höhe des Polizeipräsidiums in Unterbarmen, die Straße Vor der Beule bei Am Diek in Wichlinghausen und der Ostersbaum, bevor er in den Neuenteich übergeht. Für Radfahrer war es auf dem Wall besonders gefährlich, für Fußgänger an der Gathe, der Tannenbergstraße und der Parlamentstraße. Die meisten Unfälle passieren entlang der Talachse und der großen Ausfallstraßen. Der Unfallatlas basiert auf den Daten zu Unfällen, die die Polizei zur Verfügung stellt. Die Wuppertaler Polizei stellt in ihrem Verkehrsbericht für 2022 fest, dass es mehr Unfälle gab als im Vorjahr – der Straßenverkehr habe sich nach der Pandemie wieder normalisiert.