Mit den Bergischen Drei zum Festival

Schloss Burg

+ © Archivfoto: Uli Preuss © Archivfoto: Uli Preuss

SOLINGEN Angebot für Medieval Fantasy Convention auf Schloss Burg.

Für das Fantasy-Spektakel auf Schloss Burg am 27. und 28. August hat Bergisches Land Tourismus Marketing „Bergischen Drei“ ein Pauschalangebot aufgelegt. Darin enthalten sind ein Menü und Übernachtung im Hotel Gräfrather Hof. Am nächsten Tag gibt es dann ein „Meet & Greet“ mit einigen der Stars aus der Serie „Games of Thrones“ oder dem Film „Herr der Ringe“.

Zum zweiten Mal findet die Medial Fantasy Convention in Solingen statt, bei der sich Schauspieler und Filmfiguren präsentieren. Schon 2016 war der Zuspruch groß. Zumal Schloss Burg die geeignete Kulisse ist, um die Figuren zum Leben zu erwecken.

„Die Stimmung und die Eindrücke vom letzten Jahr haben uns begeistert. Da Menschen von weither anreisen, um den Stars aus ihren Serien zu begegnen und anscheinend weder Kosten noch Mühen scheuen, haben wir ein Pauschalangebot entwickelt. Enthalten sind neben der Übernachtung auch ein Drei-Gänge-Menü, Eintritt und exklusive 30-minütige Begegnungen mit den Filmstars“, umreißt Sylke Lukas von den Bergischen Drei die enthaltenen Leistungen.

Zu einem Meet & Greet im Rahmen dieses Pauschalangebotes stehen Adam Brown (als Ori in „Der Hobbit“), Tom Hopper (als Sir Percival in „Merlin – Die neuen Abenteuer“), Aimee Richardson (als Myrcella Baratheon in „Game Of Thrones“), Eugene Simon (als Lancel Lennister in „Game Of Thrones“) zur Verfügung.

Das Angebot bieten die Bergischen Drei auf ihrer Website und auf Messen an, um so auf das Städtedreieck aufmerksam zu machen. ma