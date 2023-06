Weil Lehrer fehlen: Studenten unterrichten an Schulen

Die Bergische Uni sieht es als Problem an, dass Studenten immer öfter an Schulen unterrichten.

Die Bergische Universität Wuppertal kritisiert den Einsatz als Vertretungskräfte. Dadurch gebe es für Studenten wie für Schüler weniger Lerngelegenheit.

Von Christian Töller

Wuppertal. Der Lehrermangel ist ein seit langem bestehendes Problem. Ein Weg, dieses abzumildern, besteht für die Schulen darin, Studenten als Vertretungslehrkräfte zu beschäftigen. Diese Praxis wird an der Bergischen Universität Wuppertal kritisch gesehen. Und zwar deshalb, weil laut Susanne Buch, Prorektorin für Studium und Lehre, die Studenten noch unzureichend ausgebildet sind.

Studenten würden „ins kalte Wasser geworfen“

Es spreche nichts dagegen, dass Studenten an Schulen arbeiten, beispielsweise als pädagogische Unterstützung. Dabei bereiten ausgebildete Lehrer den Unterricht vor, die Studenten hätten eine Assistenzfunktion und könnten bei der Einzelbetreuung helfen. In vielen Fällen würden die Studenten jedoch „ins kalte Wasser geworfen“, sagt Susanne Buch. „Sie erhalten oft keine Unterstützung und kein Feedback. Dadurch haben sie keine Lerngelegenheit.“ Gerade Studenten, die noch keinen Bachelor-Abschluss haben, wüssten noch wenig über ihr Fach, dessen Didaktik und Pädagogik. „Ob das gut für die Studenten und für den Lernerfolg der Schüler ist, sei dahingestellt.“ Die Schulen könne man verstehen. „Sie stehen unter Druck und hätten auch am liebsten voll ausgebildete Lehrkräfte.“ Aus Sicht von Susanne Buch „müsste man einen Riegel vorschieben, damit Studenten ohne Bachelor-Abschluss nicht als Vertretungskräfte arbeiten“.

Auch müsse man überlegen, „wie man die Studenten unterstützen und begleiten kann“. Susanne Buch sieht die Gefahr, dass die Studenten durch negative Erfahrungen als Vertretungslehrkräfte bereits während des Studiums vom Beruf des Lehrers abgeschreckt werden könnten. „Als Folge könnte sich möglicherweise der Lehrermangel dadurch sogar noch verschärfen.“

Auch Michaela Heer, Geschäftsführerin des Servicebereichs der School of Education an der Uni Wuppertal, sieht die derzeitige Praxis skeptisch. „Dadurch verfestigen sich bei den Studenten Handlungsmuster, die aus unserer Sicht nicht gut sind. Es ist schwer, dann mit den Studenten darüber ins Gespräch zu kommen und diese Muster aufzubrechen.“ Die professionelle Reflexion werde schwerer, es komme zu einem „fortschreitenden Prozess der Deprofessionalisierung“.