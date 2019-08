A 1: Eine Spur nach Unfall wieder frei

Unfall

+ © Andreas Dach Nach einem Unfall wurde die A1 gesperrt. © Andreas Dach

BURSCHEID Die Autobahn 1 war zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen in beiden Richtungen gesperrt.

Ursache ist ein Unfall, an dem ein Gefahrguttransporter beteiligt war. Ein Kleintransporter hatte das Stauende übersehen, ist einem Pkw aufgefahren und hat diesen unter einen Gefahrguttransporter geschoben. Der hatte zum Glück nur Bitumen geladen. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte am Abend eine Spur wieder freigeben. Es wird jedoch wohl noch dauern, bis die Polizei die A 1 wieder komplett freigeben kann. Ortskundige sollten den Bereich großräumig umfahren. red