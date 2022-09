Die Autobahn GmbH Rheinland prüft ein Brückenbauwerk.

Wuppertal. Am kommenden Freitag kommt es zu einem Engpass im Sonnborner Kreuz. Das teilt die Autobahn GmbH Rheinland mit.

Zwischen 9 und 16 Uhr ist die A535 in Fahrtrichtung Velbert im Sonnborner Kreuz in Wuppertal auf eine von zwei Fahrspuren verengt. Die Autobahn GmbH Rheinland prüft in dieser Zeit ein Brückenbauwerk. red