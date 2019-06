Baum stürzt in Wuppertal auf fahrendes Auto

Sturmböen

+ © Holger Battefeld Die Kühlerhaube des Autos wurde von dem Baum getroffen. © Holger Battefeld

WUPPERTAL Wuppertal bekam die angekündigten Sturmböen am Freitagnachmittag heftig zu spüren.

Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Ein Auto wurde in Ronsdorf von einem Baum getroffen, ein weiterer Baum drohte in Langerfeld umzustürzen. Es kam zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr brach in Wuppertal-Ronsdorf auf der Parkstraße ein Baum entzwei und begrub ein fahrendes Auto unter sich. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße für zehn Minuten komplett gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Zeitung. Es kam im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Über die Höhe des Sachschadens konnte noch keine Angabe gemacht werden.

In Langerfeld drohte am Nachmittag ein Baum auf der Straße In der Fleute umzustürzen. Der Baum hing in einem anderen Baum fest und wird nur noch durch ihn gehalten. Mit Drehleiter und Rüstfahrzeugen waren die Einsatzkräfte vor Ort. Die Straße wurde für den Einsatz komplett gesperrt. red