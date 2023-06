„Barmen geht live“ mit Schlager, Rock und Techno

Viertägiges Festival in Wuppertal ab 8. Juni.

Von Luisa Götze

Wuppertal. Ob alt oder jung, ob Schlager-, Rock oder Techno-Fans. Am kommenden Wochenende ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vom 8. bis zum 11. Juni heißt es: „Barmen geht live!“. Mit zwei Bühnen, mitten in der Barmer Innenstadt, eine auf dem Johannes-Rau-Platz und eine auf dem Geschwister-Scholl-Platz, wird der Sommer eingeleitet – und die Open-Air Saison startet auch in Wuppertal.

Am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam) wird die Veranstaltung nach einem Gottesdienst mit Prozession um 14 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz eröffnet. Danach beginnt die Schlagerparty mit einer bunten Mischung aus verschiedenen Künstlern. Mit dabei sind unter anderem Mia Weber und Olaf Henning. Parallel können Besucher an der Jungen Bühne (Geschwister-Scholl-Platz) in andere Kulturen und Töne eintauchen und Wuppertals größter Studentenparty, der „Caipirinha Party“ beiwohnen. Die Getränke zum studentenfreundlichen Preis dürfen hier natürlich nicht fehlen.

Weiter geht es am Freitag, 9. Juni, auf der Bühne am Rathausplatz mit einer Tanzeinlage des Wuppertaler Familienzentrums IFIZ ab 16.30 Uhr. Danach folgt ein Bühnenprogramm mit starken weiblichen Hauptrollen. Nicht nur der Auftritt der DSDS-Teilnehmerin Pia-Sophie Remmel aus Remscheid und die Groove Delighters im Anschluss bringen Stimmung, auch Wolkenfrei mit dem Comeback von Vanessa Mai als Main-Act am Abend. Auf dem Geschwister-Scholl-Platz kann am Freitag ab 15 Uhr mit Deejayplus gefeiert werden, bis um 21 Uhr der Wuppertaler Kamrad mit seiner Stimme überzeugt.

Am Samstag, 10. Juni, beginnen ab 12 Uhr die Auftritte verschiedener Tanzschulen. Ab 16.45 Uhr folgt dann das musikalische Programm mit Rock- und Pop-Bands auf dem Rathausplatz. An der Jungen Bühne gibt es am Nachmittag ebenfalls von 14 bis 18 Uhr Tanzprogramm und Märchenstunde für die Kleinen. Danach steht der restliche Abend komplett unter dem Motto „La Bella Notte Italiana“ mit der gleichnamigen Band und italienischen Klängen.

Der Sonntag, 11. Juni, bietet ein großes Finale für feierfreudige Wuppertaler. Die Bühne am Rathausplatz bietet ab 13 Uhr weitere Tanzeinlagen der Tanzschule Schäfer, gefolgt von einer Modenschau der Designerin Viktoria Zilberberg. Zum Schluss sorgt mit Die Agentur eine Coverband für Partystimmung. Die Junge Bühne bietet jugendliches Entertainment mit vielen Tanzeinlagen. Zusätzlich ist das gesamte Wochenende ein Riesenrad mit 35 Metern Durchmesser am Alten Markt platziert.

www.barmengehtlive.de