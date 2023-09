Bahnkunden müssen Verspätungen einplanen

Bauarbeiten in Duisburg wirken sich auch auf Wuppertal aus. Im Oktober und November heißt es deshalb, geduldig sein.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Die Autobahn GmbH erneuert derzeit das Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg und reißt dort in den Herbstferien die Brücke der A3 ab. Das hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr, denn unter der Brücke verlaufen die wichtigen Eisenbahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und Essen. Daher kommt es von Freitag, 29. September, 21 Uhr, bis Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr, zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr, da die Gleise aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen. Zudem nutzt die Deutsche Bahn die Zeit, in der dort keine Züge fahren können, um weitere umfangreiche Bauarbeiten auf der Schiene durchzuführen. Die Auswirkungen dieser Sperrung reichen bis nach Wuppertal.

Umleitungen über Köln und Düsseldorf

So werden im Fernverkehr viele Züge ab Dortmund über Wuppertal nach Düsseldorf beziehungsweise Köln umgeleitet. „Die Züge, die über die Wupperstrecke umgeleitet werden, halten auch aufgrund knapper Kapazitäten nicht im Wuppertaler Hauptbahnhof, sondern in der Regel mit Zusatzhalt in Solingen“, erklärt eine Bahnsprecherin auf WZ-Anfrage. Das sei auch für Reisende mit dem Ziel Düsseldorf-Hauptbahnhof verkehrlich sehr sinnvoll. „In Wuppertal halten alle dort regulär verkehrenden Züge. Allerdings kann es durch die hohe Auslastung der Umleitungsstrecke zu Stau auf den Schienen kommen – also zu Verspätungen.“ Durch die hohe Auslastung der Strecke könnten schon kleine Störungen von nur einigen Minuten „Schneeballeffekte auf die nachfolgenden Züge haben und Verspätungen sich aufbauen“.

Doch diese Bahnsperrung wird nicht die einzige bleiben, die in diesem Jahr Auswirkungen auf Wuppertal hat. Nachdem in den Sommerferien bereits die wichtige Strecke zwischen Wuppertal und Düsseldorf aufgrund von Bauarbeiten am Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim für sechs Wochen gesperrt werden musste, plant die Deutsche Bahn für Oktober und November Arbeiten im Großraum Wuppertal. „Diese Arbeiten sind notwendig, um unsere Infrastruktur leistungsfähig zu halten“, erklärt ein Bahnsprecher. Konkrete Aussagen zu den Arbeiten und dazu, welche Verbindungen betroffen sein werden, konnte der Bahnsprecher noch nicht machen.

„Art und Umfang der Arbeiten sind noch in der Abstimmung. Auch die damit einhergehenden Ersatzkonzepte werden noch zwischen allen Beteiligten erarbeitet.“ Sobald alle Arbeiten und Konzepte vorliegen, würde die Deutsche Bahn die Öffentlichkeit ausführlich informieren.

Lesen Sie auch: Neue E-Ladesäulen in Wuppertal