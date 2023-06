Bahnausfall: Schnellweg für Radler

Die Bahnsperrung zwischen Wuppertal und Düsseldorf bis zum 4. August hat der ADFC wieder zum Anlass genommen, zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Düsseldorf in beide Richtungen einen Rad-Schnellweg auszuschildern: Er endet/beginnt in Düsseldorf an der Kreuzung Kölner Straße/Werstener Dorfstraße. Die weitere Ausschilderung sei innerhalb des Stadtgebietes nicht machbar, so der ADFC.