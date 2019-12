Lösungsvorschlag

WUPPERTAL Der Einsatz von Falken und Bussarden hatte das Problem nur verlagert.

Als Lösungsvorschlag für das anhaltende Tauben-Problem am Wuppertaler Hauptbahnhof schlagen die Grünen ein Taubenhaus vor. Der Einsatz von Falken und Bussarden hatte das Problem nur verlagert. In Elberfeld wird am Neumarkt ein Taubenhaus betrieben. Die Grünen fordern die Deutsche Bahn auf, dieses „Erfolgsmodell“ aufzugreifen. red