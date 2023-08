B7 in Wuppertal wird bald teilweise gesperrt

Die Stadt Wuppertal sperrt für zwei Monate ein Teilstück der B7. Doch es gibt Zweifel am geplanten Umleitungskonzept.

Von Christian Töller

Wuppertal. Die WSW Energie & Wasser AG erneuert ab Mitte September im Auftrag des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) die Regenwasserkanäle auf der südlichen Straßenhälfte der Friedrich-Engels-Allee. Während der Bauabschnitte 1 und 2 zwischen Hausnummer 156 und der Einmündung Besenbruchstraße muss die B7 in Richtung Barmen komplett gesperrt werden. Das teilten jetzt Stadtverwaltung und WSW im Verkehrsausschuss mit.

Es sind zwei Umleitungsstrecken geplant: im nahen Umfeld über die Wittensteinstraße und weiträumig als empfohlene Umfahrungsroute über die Bendahler Straße – Mauerstraße – Ritterstraße – Oberbergische Straße – Am Unterbarmer Friedhof – Schloßstraße – Meckelstraße – Zeughausstraße und Fischertal.

In Richtung Elberfeld bleibt die B7 einspurig befahrbar. Die Zufahrt Besenbruchstraße soll während der Arbeiten frei bleiben. Zur Entlastung der einspurigen Verkehrsführung auf der B7 in Fahrtrichtung Westen ist eine Umleitung über die Loher Straße – Rudolfstraße – Ostersbaum und Neuenteich geplant. Der Radverkehr wird über die Hünefeldstraße geführt. Die Arbeiten in den Bauabschnitten 1 und 2 sollen etwa ein bis zwei Monate dauern.

Im Bauabschnitt 3 zwischen Polizeipräsidium und Kothener Straße bleibt die B7 in beide Fahrtrichtungen einspurig befahrbar. Die gesamte Baumaßnahme soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Gemischte Reaktionen im Verkehrsausschuss

Zweifel am geplanten Umleitungskonzept äußerte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Sedat Ugurman (SPD). „Ich glaube nicht, dass es funktionieren kann. Ich hoffe, dass es funktionieren wird.“ Zudem verwies er darauf, dass die Maßnahme bereits vor einigen Jahren geplant gewesen und dann wieder verschoben worden sei. „Das jetzige Umleitungskonzept ist das gleiche wie damals. Was wurde in der Zwischenzeit gemacht? Wieso wurde kein Alternativplan entwickelt?“, fragte Ugurman. Dazu erklärte Bernd Zarges von den WSW, dass die räumlichen Bedingungen vor Ort die gleichen seien wie vor vier Jahren.

Rainer Widmann (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich im Verkehrsausschuss optimistischer. „Ich hätte ein schlimmeres Chaos erwartet.“ Das Verkehrsgutachten und die Planungen seien ein „überraschendes und erfreuliches Ergebnis. Ich habe keine so große Sorge, dass durch die Maßnahme die Welt untergeht.“ Der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Hans-Jörg Herhausen (CDU), betonte: „Die Maßnahme muss ja gemacht werden.“ Er fragte nach, ob bei dem Verkehrsgutachten auch die unterschiedlichen Tempobegrenzungen auf der B7 und der Wittensteinstraße berücksichtigt worden seien, was vonseiten der Beratungsfirma bejaht wurde. Aufgrund der verkehrlichen Bedeutung der Friedrich-Engels-Allee wurde durch die PTV Group in Abstimmung mit der Stadt Wuppertal ein Verkehrsgutachten erstellt, das ein Vertreter der Beratungsfirma im Verkehrsausschuss vorstellte. Laut diesem Gutachten komme es durch die genannten Umleitungsrouten zu keiner Überlastung des Straßennetzes. Grundlage der Bewertung sind unterschiedliche Qualitätsstufen, die von A bis F reichen. Während A die beste Stufe ist, bedeutet F, dass die Verkehrsstärke die Kapazität des Straßennetzes übersteigt.

Untersucht wurden die Spitzenzeiten in den Morgen- und Abendstunden. Das festgestellte Spektrum reicht dabei von A bis D (Morgenspitze) beziehungsweise bis E (Abendspitze). Zwar gebe es an zwei Knotenpunkten „geringe rechnerische Leistungsfähigkeitsdefizite, es tritt allerdings keine Überschreitung der Kapazitäten des Straßennetzes auf“, heißt es in dem Verkehrsgutachten. Ursprünglich war die Kanalerneuerung in der Friedrich-Engels-Allee für den Sommer 2024 vorgesehen. Da jedoch die Erneuerung der Loher Brücke, die vom ersten bis vierten Quartal 2023 erfolgen sollte, nun erst im kommenden Frühjahr beginnen soll, wurde die Kanalerneuerung vorgezogen. Eine parallele Umsetzung beider Baumaßnahmen sei nicht möglich, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den Verkehrsausschuss. Darauf weise auch das Verkehrsgutachten hin. Da aufgrund der massiven Kanalschäden dringender Handlungsbedarf bestehe, sei die Kanalerneuerung nun vorgezogen worden.

Ob die Anwohner bereits über die Maßnahme informiert worden seien, wollte derweil Timo Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) im Ausschuss wissen. Das verneinte Bernd Zarges, da es noch finale Gespräche gebe. Danach sollen die Anwohner informiert werden. Für René Schunck (FDP) kommt das zu spät, insbesondere für die in dem betroffenen Bereich ansässigen Firmen. Deren Planungen – beispielsweise für den Lieferverkehr – würden eine längere Vorlaufzeit benötigen, so Schuncks Einschätzung.

Hintergrund

Der Grund dafür, dass die B7 in Richtung Barmen komplett gesperrt werden muss, sind laut Verwaltung die in die Fahrbahn hineinragenden Straßenbäume. Diese ließen eine einspurige Streckenführung mit Gegenverkehr auf der nördlichen B7-Hälfte nicht zu, heißt es dazu in der Vorlage für den Verkehrsausschuss, der am Dienstag tagte.