B 7: Countdown für Wiedereröffnung läuft

Weiteres Vorgehen vorgestellt

+ © Archivfoto: Schwartz Seit 2014 ist die Bundesallee gesperrt. © Archivfoto: Schwartz

WUPPERTAL In gut drei Monaten ist es so weit: Ab Montag, 10. Juli, morgens ab 3 Uhr, können die B 7 und die Bahnhofstraße am Döppersberg wieder befahren werden.

In einer Sitzung des Verkehrsausschusses, der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg sowie der Bezirksvertretungen Elberfeld und Elberfeld-West hat die Verwaltung das weitere Vorgehen vorgestellt. Ende Mai wird der Busbahnhof von der B 7 wegziehen und in Elberfeld neu angesiedelt. Der Platz am Kolk wird dabei eine wichtige Funktion übernehmen. Außerdem müssen zahlreiche Änderungen an Kreuzungen, Ampelschaltungen und Fahrbeziehungen zurückgebaut werden. Für das Wochenende, 8./9. Juli, wird auf der B 7 ein großes Fest geplant. red