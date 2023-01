AWG holte in Wuppertal fast 60.000 Bäume ab

Wuppertal. Im Januar hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal (AWG) im Stadtgebiet insgesamt rund 239 Tonnen ausrangierter Weihnachtsbäume eingesammelt.

Im Westen kamen etwas mehr als 131 Tonnen, im Osten etwas mehr als 108 Tonnen Bäume zusammen. Legt man pro Weihnachtsbaum ein durchschnittliches Gewicht von etwa vier Kilogramm an, ist von mehr als 59.700 ausrangierten Weihnachtsbäumen in der Wuppertaler Weihnachtssaison 2022 auszugehen.

Während der zweiwöchigen Weihnachtssammelaktion waren an fünf Tagen in der Woche täglich zwischen sechs und acht Fahrer sowie elf bis 16 Lader mit Sperrmüll-Fahrzeugen im Einsatz. In einen dieser Wagen passen etwa neun Tonnen Weihnachtsbäume. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr 2022 hat die AWG innerhalb von zwei Wochen mehr als 243 Tonnen ausrangierter Weihnachtsbäume im Wuppertaler Stadtgebiet eingesammelt.

Die ausrangierten Ex-Weihnachtsbäume bringt die AWG zur Kompostierungsanlage der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling (GKR) im benachbarten Velbert. Den aus den Wuppertaler Bäumen gewonnenen Kompost bieten die vier AWG-Recyclinghöfe im Frühjahr für Privathaushalte zum Verkauf an.