Automat gesprengt: Verspätungen im Bahnverkehr

Zahlreiche Regionalbahnen betroffen

DORTMUND Vandalismusschäden beeinträchtigen den Zugverkehr zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf).

Im Bahnverkehr gibt es derzeit massive Probleme. Am Bahnhof Dortmund-Scharnhorst ist ein Mann offenbar bei dem Versuch, einen Fahrkartenautomaten zu sprengen ums Leben gekommen. Der Zugverkehr muss derzeit umgeleitet werden.

Hier die Erstmeldung der Deutschen Bahn (Stand: 21. März 2017, 6:05 Uhr)

Vandalismusschäden beeinträchtigen den Zugverkehr zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf). Die Züge der Linie RE 1 und RE 6 werden zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf) in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Wir haben einen Ersatzverkehr mit 4 Bussen der Firma Reimann und Breitenbach zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf) für Sie eingerichtet. Die Züge der Linie RE 11 werden zwischen Essen Hbf und Kamen-Methler in beide Richtungen mit Zwischenhalt in Herne, Dortmund-Mengede und Dortmund Kurl umgeleitet. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor.

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 1: Hamm – Dortmund – Bochum – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Köln – Horrem – Düren – Eschweiler – Aachen

RE 6: Köln/Bonn-Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Herford – Minden

RE 6: Minden – Herford – Bielefeld – Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Neuss – Köln/Bonn-Flughafen

RE 11: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm - Paderborn - Kassel RE 11: Kassel - Paderborn - Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf

