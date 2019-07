Autofahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen

WUPPERTAL Zwei Pkw prallten auf der Kreuzung Alter Markt zusammen. Die Polizei vermutet, dass ein Unfallbeteiligter eine rote Ampel missachtet hat.

Um kurz vor 6.00 Uhr am Samstagmorgen stießen auf der Kreuzung Alter Markt in Barmen zwei Autos zusammen. Eine 56-jährige Frau bog mit ihrem Wagen von der Straße Höhne in die Straße Fischertal und prallte auf der Kreuzung mit einem 67- jährigen Wuppertaler zusammen. Beide wurden von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Mann musste nur ambulant behandelt werden. Die Frau erlitt jedoch schwere Verletzungen und musste stationär aufgenommen werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 15 000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten kam es bis 8.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Warum die beiden Pkw zusammenstießen ist bisher nicht geklärt. Da die Ampelanlagen an der Kreuzung einwandfrei funktionierten, vermutet die Polizei, dass einer der beteiligten bei Rot auf die Kreuzung gefahren ist. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit Hinweisen unter 0202/284-0 zu melden.