Auto überschlägt sich mehrfach

Wuppertal. Am späten Dienstagabend ereignete sich um 22.15 Uhr ein schwerer Unfall auf der Lenneper Straße in Wuppertal. Aus bisher unbekannten Gründen kam ein Pkw mit fünf Insassen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Laut der Feuerwehr gelang es allen Personen, sich selbstständig aus dem völlig zerstörten Fahrzeug zu befreien. Sie wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.