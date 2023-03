Auto mit Kind (5) gerät ins Rollen – Mutter schwer verletzt

Wuppertal. Dramatische Situation für eine Mutter und ihr fünf Jahre altes Kind in Wuppertal: Eine 47-Jährige wollte laut Angaben der Polizei ihr ins Rollen geratenes Auto stoppen, in dem sich noch ihr Sohn (5) befand. Die Frau wurde mitgeschleift und schwer an der Schulter verletzt, das Kind blieb glücklicherweise unverletzt, erklärte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Was war passiert? Die 47-Jährige wollte nach den Angaben im Bereich der Bahnhofstraße/ Ecke Kleeblatt ihr Fahrzeug an der Bushaltestelle „Historische Stadthalle“ abstellen.