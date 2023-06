Auto fährt sich bei Parkplatz fest

Abschleppwagen muss kommen

Ein Reifen in der Luft: Aus dieser Position ließ sich das Auto ohne fremde Hilfe nicht mehr bewegen.

Wuppertal. Ein Auto ist auf einem Hang steckengeblieben und ließ sich von dort nicht mehr bewegen.

Ein älterer Autofahrer hat sich am Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Uellendahler Straße in eine missliche Lage gebracht. Aus Versehen fuhr er mit seinem Auto auf den steilen Hang zwischen Parkplatz und Bürgersteig auf und blieb dort hängen.

Völlig aufgelöst rief er gegen 15.20 Uhr die Polizei an. Diese sah sich vor Ort das Auto an, bei dem ein Rad die Bodenhaftung verloren hatte - und konnte nur noch einen Abschleppwagen rufen. Da niemand verletzt wurde, verzichtete die Polizei darauf, die Personalien des Mannes aufzunehmen. -neuk-

