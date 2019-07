Von Auto erfasst: Fußgängerin schwer verletzt

Unfall

WUPPERTAL Gegen 21.20 Uhr am Samstag wollte eine 18-jährige Fußgängerin in Höhe auf der Carnaper Straße die Fahrbahn überqueren.

Da die dortige Ampelanlage ausgeschaltet war, wartete sie an der dortigen Fußgängerfurt. Ein 35-jährige Fahrer eines Krankentransportwagens befuhr zu diesem Zeitpunkt die Carnaper Straße bergwärts auf der rechten Fahrspur. Er hielt an der Fußgängerfurt an, um der Fußgängerin das Überqueren zu ermöglichen. Die Fußgängerin betrat die Fahrbahn und ging, ohne auf den linken Fahrstreifen zu achten, los. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen und kollidierte mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Carnaper Straße zeitweise gesperrt werden. red