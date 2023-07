Straßenkunst: Artistik belebt den Döppersberg

Jeden Dienstagabend im Juli präsentieren professionelle Artisten in der Fußgängerzone ihre neuen Shows, dieses Jahr auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof am Döppersberg. „Der Eintritt ist frei, ein Hut geht um“, sagt Malte Steinmetz, der zum Wuppertaler Organisationsteam gehört und selbst jahrelang als Profi-Jongleur durch Europa tourte. Schon letztes Jahr am Kirchplatz und davor am Arrenberg habe die Veranstaltungsreihe ein breites Publikum erreicht.