Arbeiten im Tunnel

Wuppertal. Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg tauscht am Dienstag, 29. August, die Schranken am Ostportal des Burgholztunnels aus. Dafür wird die Fahrbahn dort in Richtung Düsseldorf von 9 bis 18 Uhr wechselseitig auf eine Spur verengt.