Ara-Nachwuchs kommt aus Krefeld

Wuppertal. Jüngst wurde in Wuppertal bekannt gegeben, dass der Ara das Zootier des Jahres ist.

NRW-Umweltminister Oliver Krischer war bei der Verkündung dabei . Nun steht fest, dass das „Aralandia“ im Grünen Zoo in einigen Wochen eine weitere Bewohnerin bekommt: Nachwuchs aus dem Krefelder Zoo zieht um. Das Küken ist im Oktober 2022 geschlüpft. „Inzwischen ist der weibliche Jungvogel aus der Bruthöhle ausgeflogen und fast selbstständig“, teilt der Zoo Krefeld mit.

Die Hyazinth-Aras gelten als bedroht, derzeit gehe man von noch 4300 Tieren aus, mit abnehmender Tendenz. Die Lebensräume in freier Wildbahn sind mittlerweile so klein, dass einzelne Umweltereignisse eine ganze Population oder sogar Art ausrotten könnten. Der Zoo-Nachwuchs könne in Wuppertal „in der ‚Hochzeitvoliere' für Aras den Partner fürs Leben finden, überwacht und dokumentiert mit moderner Technik“.