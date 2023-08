Anstehen im Regen – und dann rein ins nasse Vergnügen!

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Schwimmbadausflug mit Hannes (7) und Michel (4).

Regen. Immer nur Regen. Auch wenn sie die Zeit mit Lego, Playmobil, Freunden und Nachbarskindern die meiste Zeit genießen – so hatten sich Hannes und Michel das Ende ihrer Sommerferien eigentlich nicht vorgestellt.

Was also tun? „Wir könnten ins Schwimmbad gehen“, schlage ich den Jungs vor. Und die finden diese Idee natürlich super. So wie die anderen Jungs und Mädchen, mit denen wir einen Tag später in der Schlange vor dem Schwimmbad stehen. In einer sehr langen Schlange. Bei sehr fiesem Regen.

Ob wir nicht vielleicht ein anderes Mal schwimmen sollen, versucht es meine Frau. „Wir könnten ja auch ins Kino“, stimme ich ein. Nichts da. „Wir wollen schwimmen!“, sind sich Hannes und Michel einig. Und ich kann sie verstehen. Mein geheimer Wunsch, dass die Security (!) kurz vor uns den Einlass stoppt, erfüllt sich nicht.

Wenig später stehen wir in den Gängen zwischen den Umkleidekabinen und sind froh, unsere Badesachen schon drunter zu tragen. Immerhin ist die Familiendusche nicht ganz so voll und es geht schnell zur Badelandschaft. Hannes hat hier vor einem halben Jahr sein Seepferdchen gemacht und kennt sich aus. Schnell ist er im Becken verschwunden. Ich muss an den Spruch meiner Mutter – früher Erzieherin – denken: „Im Wasser sehen Kinder alle gleich aus.“ Er muss uns versprechen, nicht alleine abzuzischen.

Michel war zuletzt als Kleinkind im Schwimmbad. In einem kleineren als diesem hier. Er hat Respekt. Nur zögerlich steigt er ins Wasser. „Mir ist kalt“, sagt er, der erst vor wenigen Wochen stundenlang in der mindestens 10 Grad kälteren Nordsee verbracht hat. Auf meinem Rücken ist ihm nicht mehr kalt. Immer cooler findet er das Schwimmbad mit der Zeit. Vor allem das Becken, in dem sich die Farbe des Wassers ständig ändert, mag er. „Woher kommen die Farben?“, möchte er wissen. Und ich kann beim Blick auf das nun gelbe Wasser nur hoffen, dass sie nicht von den vielen kleinen Badegästen kommt, die sich mit uns im Becken aufhalten.

Hannes ist das Becken, in dem er vor einem Jahr seine ersten Schwimmversuche unternommen hat, zu voll und zu klein. Er möchte lieber vom Startblock ins große Schwimmerbecken springen. Und zwar immer und immer wieder. Ich schaue ihm zu und passe auf, dass niemand seine Eintauchschneise kreuzt.

Nach gefühlten 50 Sprüngen hat Hannes genug. Wir treffen Michel und Mama im Sprudelbecken wieder. Michel grinst mich schon von weitem an. „Papa, Papa, ich kann schwimmen“, ruft er mir zu und bewegt sich mit seiner gelben Schwimmweste tatsächlich gekonnt auf mich zu. Da hat jemand offensichtlich Wasser als sein Element entdeckt! Michel ist jedenfalls ab sofort bereit, einen Schwimmkurs zu besuchen. „Wie Hannes.“

Die zwei Stunden vergehen wie im Flug. Auch wenn ich mich zeitweise wie ein Thunfisch in der Dose fühle, machen sie Spaß. Weil die Jungs so viel Spaß haben. „Hat sich doch gelohnt, dass wir in der Schlange geblieben sind“, sagt Hannes. Und Michel fragt: „Können wir morgen wieder schwimmen gehen?“