Angeklagter fliegt für Leichensuche nach Heilbronn

Ehrenmord-Prozess

+ © Symbolfoto: Wolfram Kastl/dpa © Symbolfoto: Wolfram Kastl/dpa

Die Suche nach der Leiche der Solingerin Hanaa S. in einem Wald bei Heilbronn wird in den nächsten Tagen beginnen. Der Hauptangeklagte (26) wurde heute per Hubschrauber nach Heilbronn gebracht.

Einer der fünf Angeklagten im Mordprozess um die verschwundene Hanaa S. (35) aus Solingen ist am Mittwochmorgen in einem Polizeihubschrauber nach Heilbronn geflogen worden. Der Mann soll den Ermittlern den Ort zeigen, wo der tote Körper des mutmaßlichen Mordopfers Hanaa S. liegt.

Wie die Heilbronner Stimme meldet, landete der Hubschrauber gegen 10 Uhr auf einem Sportgelände. Der Angeklagte wurde in Handschellen zu einem Auto geführt und in die Heilbronner Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal machte keine Angaben zur Sache. Man wolle die Ermittlungen nicht gefährden, sagte ein Sprecher.

Der Angeklagte hatte erst kürzlich sein Schweigen gebrochen und über seinen Anwalt erklären lassen, die Leiche seiner Schwägerin sei in einem Waldstück bei Heilbronn abgelegt worden. "Ich bin bereit, diesen Ablageort zu zeigen", soll er nach Angabe eines Gerichtssprechers gesagt haben.

Leiche noch nicht gefunden

Die Suche nach der Leiche beginnt wohl in den nächsten Tagen. Dass ein Angeklagter mit einem Hubschrauber von Justizvollzugsanstalt zu Justizvollzugsanstalt geflogen wird, ist ungewöhnlich.

In dem Mordprozess in Wuppertal sitzen der Ehemann der toten Frau, ihr Sohn sowie zwei Brüder und eine Schwester des Ehemanns auf der Anklagebank. Es handelt sich um einen mutmaßlichen Ehrenmord an der 35-jährigen Frau und sechsfachen Mutter. Die in Solingen lebende Irakerin hatte sich im April 2015 von ihrem Mann getrennt und war seither verschwunden. Auch ihre Leiche wurde nie gefunden. red