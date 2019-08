Angeklagter bestreitet Brandstiftung

Prozess

DÜSSELDORF Prozess um abgebrannte Messehalle begann vor dem Landgericht. Der entstandene Schaden liegt bei zehn Millionen Euro.

Von Dieter Sieckmeyer

Im Fastenmonat Ramadan dürfen gläubige Muslime tagsüber nichts essen. Die 282 Bewohner der Asylunterkunft in der ehemaligen Messehalle 18b in Stockum wurden trotzdem vormittags und mittags von der Stadt versorgt. Darüber hatte es Streit gebeben, muslimische Flüchtlinge wollten die Essenausgabe verhindern. Das soll der Auslöser für eine Brandstiftung gewesen sein, bei dem die Halle am 7. Juni vergangenen Jahres zerstört wurde. Die Bilder von der riesigen Rauchsäule gingen um die Welt. Seit Dienstag müssen sich der Algerier Adel Z. und der Marokkaner Mohamed B., beide 27 Jahre alt, wegen schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht verantworten.

Groß war das Medien-Interesse zum Prozess-Auftakt. Denn bei dem Feuer war die 40 mal 120 Meter große Halle völlig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund zehn Millionen Euro geschätzt. Und die Tat ereignete sich mitten in einer Zeit, in der die Debatte um Straftaten von Flüchtlingen und Asylsuchenden die Schlagzeilen beherrschen. Darum geht es bei dem Verfahren auch um eine gesellschaftliche Diskussion – und nicht nur um eine Brandstiftung.

Mohamed B. soll angeblich der Rädelsführer gewesen sein

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte es in der Unterkunft schon mehrfach Klagen über das Essen gegeben. Dabei soll Mohamed B. als eine Art Rädelsführer aufgetreten sein. Angeblich habe er mehrere andere Asylbewerber aufgefordert, in der Messehalle Feuer zu legen. Nicht nur wegen des Verstoßes gegen den Ramadan. Er wollte offenbar auch erreichen, dass die Flüchtlinge auf andere Unterkünfte verteilt werden. Die Halle in Stockum war angeblich sehr unbeliebt, weil dort auch Personen untergebracht waren, die als problematisch eingestuft wurden.

Unter den Mitbewohnern, die Mohamed B. angesprochen hatte, soll Adel Z. gewesen sein. Der soll sich am Tattag gegen 12.40 Uhr in ein leeres Zimmer im hinteren Teil der Halle begeben haben, die als Notschlafplatz genutzt wurde. Dort habe er eine Flasche Wodka auf einer Matratze ausgeschüttet und sie angezündet. Innerhalb von wenigen Minuten breiteten sich die Flammen auf die Zwischenwände aus. Die Feuerwehr hatte keine Chance mehr, das Gebäude zu erhalten. Die 282 Bewohner konnten sich retten.



„Wir haben einen Zeugen, der sah, wie der Angeklagte den Wodka ausgeschüttet hat“, erklärte Staatsanwalt Martin Stücker. Der Mann gilt als Hauptbeschuldigter. Der Haftbefehl gegen Mohamed B. wurde dagegen bereits im August aufgehoben. Mehrere andere Bewohner der Unterkunft, die zunächst festgenommen wurden, gelten nicht mehr als tatverdächtig.



Zum Prozessauftakt wurde nur die Anklage verlesen. Allerdings kündigte Olaf Heuvens, der Adel Z. verteidigt, eine Erklärung an. Sein Mandant sei unschuldig: „Er hat von dem Streit bei der Essensausgabe gehört, war aber nicht dabei.“ Auch die Aussage des Hauptzeugen zweifelt der Rechtsanwalt an. Der habe seinen Mandanten auf Fotos mal erkannt – und dann angeblich auch wieder nicht: „Ich bin auf die weiteren Indizien sehr gespannt, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.



Mohamed B. verweigerte die Aussage. Am 26. Februar wird der Prozess fortgesetzt.