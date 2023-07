Alter Markt soll aufgewertet werden

Gibt es bald einen Park vor der Schwebebahnstation in Barmen?

Von Alexandra Dulinski

Wuppertal. Ein Park vor dem Schwebebahnhof Alter Markt, eine Entzerrung der Kreuzung B7/Fischertal/Steinweg und eine sanierte Schwebebahnhaltestelle – noch dauert es, bis die Pläne des „Schlüsselprojekts“ Barmen umgesetzt werden. Ideen, wie so ein Park aussehen könnte, gibt es bereits: Sitzgelegenheiten und Bepflanzungen sind in der Diskussion, ebenso Spielgeräte für Kinder.

Der Platz am Kolk in Elberfeld macht vor, wie ein Parkplatz temporär zur Erholungszone werden kann. Er soll noch bis zum 13. August autofrei bleiben, Besucher können ihn stattdessen zum Ausspannen oder als Treffpunkt nutzen. Ein Vorbild für die Fläche vor der Schwebebahnstation Alter Markt? Bezirksbürgermeister Hans-Hermann Lücke (CDU) erklärt, dass die Stadt bereits an entsprechenden Plänen zur temporären Gestaltung arbeite: „Im Gespräch sind Objekte, die als Sitz- oder Liegebank dienen. Sie sind farbenfroh gestaltet und lassen sich als Buchstaben zusammensetzen, so dass ein Schriftzug von der Schwebebahn aus zu sehen sein könnte, zum Beispiel ,Willkommen‘ oder ,Barmen‘“. Die Stadt konnte auf Anfrage jedoch kurzfristig keine Aussage über die Pläne oder einen Zeitrahmen machen.

Ein Freund des Schlüsselprojektes am Alten Markt ist Lücke jedoch nicht – die CDU hatte ursprünglich den Gegenvorschlag favorisiert, die Infrastruktur des Nordparks zu verbessern. Lücke befürchtet Probleme, „wie es sie auf allen Grünflächen gibt“, sagt er und denkt dabei an Müll, Vandalismus und Zweckentfremdung. „Dass die Schwebebahnstation als Ankunftsort erneuert werden muss, steht außer Frage“, sagt Lücke. Fraglich sei jedoch, ob ein Park mit Spielplatz an einem Verkehrsknotenpunkt liegen müsse.

Axel Frevert, Fraktionsvorsitzender der Grünen, dessen Partei gemeinsam mit der SPD den letztendlich gewählten Vorschlag eingebracht hatte, erklärt, dass der Platz am Kolk mit dem Schwebebahnvorplatz nicht vergleichbar sei. „Der Platz am Kolk ist gewissermaßen eine Insel in der Stadt, die mit überschaubarem Aufwand umgestaltet werden kann“, sagt er. Drumherum seien viele andere Parkmöglichkeiten vorhanden. In Barmen gebe es die große Kreuzung mit hohem Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße. Hier sieht der Vorschlag der Grünen auch vor, die Kreuzung zu entzerren und die Bushaltestellen zu verlegen.

Stadtwerke müssten Schwebebahnstation sanieren

Aktuell wird auf der Höhne der Wuppersammler gebaut. Laut Sachstandsbericht der Stadt kann mit der Umgestaltung des Schwebebahnvorplatzes aber erst begonnen werden, wenn die Wuppertaler Stadtwerke die Station saniert haben. Als grober Zeitraum werden hier die Jahre 2025/26 angegeben.

„Die Umsetzung der Umbauarbeiten lohnt sich deshalb gerade kaum“, sagt Axel Frevert. Er könnte sich vorstellen, dass auf dem Platz neben der Schwebebahnstation an der Winklerstraße, der aktuell als Parkplatz genutzt wird, mobile Blumenkästen und Bänke aufgestellt werden. „Das würde die Zeit bis zum Umbau der Station überbrücken und den Menschen die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, wie das einmal aussehen soll.“ Hans-Hermann Lücke ist bei den Sitzgelegenheiten wichtig, ein Drama wie um die goldenen Bänke in Elberfeld zu vermeiden.

Roland Rudowsky, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bezirksvertretung, kann sich ein Wasserspiel und einen Trinkbrunnen vor der Schwebebahnstation vorstellen sowie Sitzgelegenheiten, die so bepflanzt werden, dass sie im Schatten liegen. „Wenn man den Platz am Kolk als Vorbild nimmt, kommen Gedanken wie ,Die machen ja das Gleiche‘ auf. Es ist schön, wenn es Abwechslung in der Stadt gibt“, erklärt Rudowsky.