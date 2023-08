Alte Hauptpost soll nicht mit Einzelhandel konkurrieren

In das alte Gebäude aus den 70ern in Wuppertal-Elberfeld soll unter anderem ein Altenpflegezentrum angesiedelt werden. Diesen und weitere Pläne gibt es für die alte Hauptpost.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Fitness, Logistik, Büro und Wohnen, auch von einem Seniorenheim und Gastronomie war die Rede, als die Clees-Gruppe schon vor geraumer Zeit den Stadtverordneten präsentierte, was sie als Investor im Gebäude der ehemaligen Hauptpost am Kleeblatt so vorhat.

Im Untergeschoss und Erdgeschoss der Immobilie sind Stellplätze, Technikräume und Lagerflächen für den Bereich Gastronomie, Fitness und Wellness sowie eine Kindertagesstätte vorgesehen. Auch soll im Innenbereich ein sogenannter Grünhof mit Aufenthaltsqualitäten entstehen. Das erste und zweite Obergeschoss sind für Wohnen und ein Altenpflegezentrum geprägt.

Auch Wohnungen für Studierende könnte es in dem großen Bau geben

Das dritte Obergeschoss ist geprägt durch Büros und Wohnen. Auf dem Dachgeschoss ist studentisches Wohnen vorgesehen, sofern die Clees-Gruppe ihre Pläne nicht geändert hat.

Um das Projekt zu realisieren, sind einige planungsrechtliche Änderungen nötig: „Teilaufhebung des Durchführungsplanes 62A Fluchtlinien für das Gebiet-Kleeblatt-Bundesbahngelände-Diestelbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-Weststraße-Malzstraße-Gambrinusstraße“ nennt sich eine davon im Amtsdeutschen. Das wurde bereits von der Wuppertaler Politik beschlossen. „Der Durchführungsplan wurde 1961 aufgestellt, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Wiederaufbau des kriegsbedingt zerstörten Teils der Elberfelder Südstadt zu schaffen“, so Michael Kassubek vom Ressort 105 Bauen und Wohnen in einer Beschlussvorlage für die Stadtverordneten.

Großteil des Gebäudes ist lange ungenutzt

Das Postgebäude wurde Anfang der 70er-Jahre als sechsgeschossiger Sonderbau errichtet und 1975 als Postverteilungszentrum in Betrieb genommen. 1998 zog das Briefverteilerzentrum aus. Ein Großteil des Gebäudes ist seitdem ungenutzt. Die ehemalige Hauptpost sei durch ihre Lage, ihre geplante Nutzung und durch ihre Optik ein wichtiger Bestandteil der Elberfelder Südstadt und stadtbildprägend, so die Stadtverwaltung weiter. Der Gestaltungsbeirat hat seine Unterstützung des Vorhabens bereits signalisiert.

Seitens der Wuppertaler Stadtwerke und zuständigen städtischen Eigenbetrieben wurde allerdings auf den Umstand verwiesen, dass auf dem ehemaligen Postgrundstück an der Blücherbrücke/Kleeblatt zwischen dem bestehenden Gebäude und dem Gleiskörper öffentliche Entwässerungsanlagen, genauer gesagt Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie ein verrohrtes Gewässer, der Holzer Bach, liegen. Die Abwasseranlagen und der Holzer Bach müssen auf den oben bezeichneten Grundstücken verbleiben, so die Forderung der Fachstellen, wie sie die Stadtverwaltung zitiert. Über das Grundstück und in dem Gebäude Kleeblatt 1 verlaufen Dampf- und Kondensatleitungen zur Versorgung der unteren Elberfelder Südstadt. Außerdem befindet sich hier eine Fernwärmepumpstation zur Entsorgung des anfallenden Kondensates aus dem Versorgungsgebiet.

Vertraglich soll mitunter Dachbegrünung festgelegt werden

Zusätzlich bildet die Leitungstrasse eine wichtige Spange zur Sicherung des Talnetzes und ist somit für die WSW unverzichtbar, wie die Stadtwerke in der Beschlussvorlage zitiert werden. Hierzu müsse noch eine rechtliche Regelung getroffen werden, um diese Belange im öffentlichen Interesse zu gewährleisten, was die Post damals wohl versäumt hat.

In diesem Vertragswerk will die Stadt auch festlegen, dass am Kleeblatt kein Einzelhandel, der die Angebote der Innenstadt untergräbt, keine „Gewerbebetriebe mit sexuellem Inhalt“, also etwa Bordelle, und keine Spielhallen und Wettbüros zulässig sind. „Die Verpflichtung zur Realisierung und dauerhaften Pflege einer Dachbegrünung, einer Innenhofbegrünung sowie die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen sind weitere Vertragsbestandteile“, so Kassubek in der Vorlage für die Stadtpolitik.