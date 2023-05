Als Derrick in Elberfeld zuhause war

Vor 100 Jahren wurde Schauspieler Horst Tappert in Wuppertal geboren.

Von Martin Gehr

Wuppertal. „Elberfeld habe ich als romantisches Städtchen in Erinnerung. Schöne Fachwerkhäuser mit grünen Balken und viele gemütliche Wirtschaften.“ So beschrieb Horst Tappert seine Heimatstadt in seiner 1998 veröffentlichten Autobiografie „Derrick und Ich“. Der Schauspieler wurde am 26. Mai 1923 in Wuppertal als Sohn eines Postbeamten geboren und wäre heute 100 Jahre alt geworden.

„Ich ging meinen eigenen Weg, der mir in Wuppertal den Durchbruch als Schauspieler brachte“, erinnert sich Tappert, den Intendant Helmut Henrichs 1953 in die Stadt holte, um Teil des Ensembles zu werden. Doch bis dahin war es ein oft schmerzhafter Weg.

Er wohnte in verschiedenen Wohnungen in Elberfeld

Mutter Ewaldine sei eine strenge Frau gewesen. „Disziplin und Gehorsam gingen ihr über alles“ – manchmal mithilfe des Reetstocks. Der Sohn absolvierte eine kaufmännische Lehre, leitete den Versand eines Großhandels und die Abteilung für Devisenbewirtschaftung in Elberfeld, ehe er 1942 im Zweiten Weltkrieg an die Front musste. In dieser Zeit war er Mitglied der Waffen-SS. In seiner Autobiografie schrieb er jedoch: „Ich habe es gehasst, Soldat zu sein.“ Er schildert, wie Splitter einer Granate ihm die Bauchdecke aufrissen, ihn die Ruhr-Krankheit in Russland ins Lazarett brachte und er am Ende nur noch 95 Pfund wog.

+ Horst Tappert © Stadtarchiv Wuppertal

Nach dem Krieg war Tappert am Theater Stendal in Sachsen-Anhalt zunächst als Buchhalter tätig, bis er dort einen Vertrag als Schauspieler erhielt. Sein erstes Engagement brachte ihm eine Monatsgage von 108 Mark. Als er 1953 für drei Jahre nach Wuppertal zurückkehrte, wurde das provisorische Theater an der Elberfelder Bergstraße seine Spielstätte, da das Haus in Barmen bei einem Luftangriff weitgehend zerstört worden war.

Das Wuppertaler Stadtarchiv besitzt eine kleine Mappe zu Horst Tappert. Neben Ausschnitten aus Fernsehzeitschriften enthält sie auch Meldeunterlagen. Sie zeigen, dass Tappert in Elberfeld gut herumkam: So wohnte er eine zeitlang an der Wiesenstraße 108, bevor er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen wurde. Anfang der 1950er-Jahre befand sich sein zweiter Wohnsitz an der Quellenstraße 21 nahe des heutigen Güterbahnhofs, später zog er sich in die Goebenstraße 16 sowie die Brüningstraße 13 zurück. Die sozialen Kontakte in Wuppertal beschränkten sich auf seine Eltern und die Familie seiner Schwester Hannelore. „Ansonsten kannte ich in der Stadt nur zwei Bezugspunkte: das Theater und meine Frau, mit der ich wieder in einem möblierten Zimmer wohnte.“

An den Wuppertaler Bühnen spielte er mit Größen wie Harald Leipnitz, Rudolf Voss und Johanna von Koczian zusammen, etwa 1954 im Drama „Die Grasharfe“ von Truman Capote, ein Jahr später in „Das kalte Licht“ von Carl Zuckmayer. Auffällig war auch seine Rolle als rachedürstiger Minister in „König Hirsch“: „Die schwierigste Figur des Abends ist der Tartaglia, in der sich Horst Tappert selbst übertrifft“, schrieb Kritiker Herbert Leisegang im April 1957 im General-Anzeiger. „Als Typus der Commedia ist er marionettenhaft gebunden, der Komik und maßlosen menschlichen Leidenschaften zugleich unterworfen. Die Komik löst er mit Gebärden von exakter Präzision, in der untergründigen Verstrickung lässt er bisweilen einen Franz Moor ahnen.“ Auch die Rolle des Priesters nahm man ihm ab, etwa in den Stücken „Die Kraft und die Herrlichkeit“ unter der Regie von Franz Reichert oder 1999 im Fernsehfilm „Der Kardinal – Der Preis der Liebe“.

Der seriöse und pflichtbewusste Kripo-Beamte

Dass die ZDF-Krimiserie „Derrick“ ihn mit 281 Folgen zur Kultfigur machte, scheint unwidersprochen. „Horst Tappert war als Derrick eine Ikone und das Paradebeispiel des korrekten deutschen Polizisten“, sagt der Wuppertaler Krimiautor Dirk Osygus. „Immer fair und geistig dem Verbrecher überlegen.“ Derrick kam ohne spektakuläre Effekte und wahnsinnige Verfolgungsjagden aus. Viele Kriminalbeamte hielten ihn für den realistischsten aller TV-Kommissare. In einem Interview sagte Tappert einmal, er zeige mit der Figur, „dass die Deutschen auch weich, leise und sensibel sein können.“ In einem Grußwort an den Bund Deutscher Kriminalbeamter aus dem Jahr 1989 schrieb er: „Ich habe die Rolle des Derrick so gestalten wollen, dass man trotz des verlangten Unterhaltungswertes stets den seriösen und pflichtbewussten Kripo-Beamten wiedererkennen kann.“ Dafür stand er täglich bis zu 14 Stunden vor der Kamera.

Selbstironie besaß der dreimal verheiratete Mime ebenfalls: 2004 entstand der Zeichentrickfilm „Derrick – Die Pflicht ruft“, der als Persiflage angelegt war und in dem Horst Tappert und Fritz Wepper ihre eigenen Figuren synchronisierten.

Platz vor dem Schauspiel sollte nach ihm benannt werden

Horst Tappert starb 2008 mit 85 Jahren in Gräfelfing bei München. Nach seinem Tod kam seitens des damaligen Oberbürgermeisters Peter Jung der Vorschlag auf, den Platz vor dem Schauspielhaus nach dem Sohn der Stadt zu benennen. Dies führte zu Diskussionen, „die schließlich im Sande verliefen“, erinnert sich Bezirksbürgerrneister Thomas Kring.

Tappert wäre es wohl recht gewesen, denn sich selbst sah er als zurückhaltend und der Botschaft des Darstellers verpflichtet: „Ich wünsche mir den Schauspieler als Menschen, der uns in jeder Rolle glaubwürdig und faszinierend zeigt, wieviel Leid, wieviel Glück es bedeutet, ein Mensch zu sein.“