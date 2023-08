Aktivisten von Fridays for Future verwandeln Fahrbahn der B7 in Wuppertal in Pop-Up-Radweg

Wuppertal. Aktivisten der Wuppertaler Ortsgruppe von Fridays for Future haben am Freitag, 4. August, eine Fahrspur der B7 in einen Pop-Up-Radweg verwandelt. Zwischen 16 und 20 Uhr werde der Abschnitt nach dem Abzweig Wittensteinstraße bis kurz vor das Polizeipräsidium eine rund 800 Meter lange Radspur sein. Das kündigte die Ortsgruppe zuvor in den Sozialen Medien an.