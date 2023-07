Provisorium in Elberfeld: Abwasser fließt bald oberirdisch

Wuppertal. Den Satz „Das Leben ist eine Baustelle“ werden die Anwohner, Gastronomen und Einzelhändler in der Elberfelder Innenstadt vermutlich einmütig unterschreiben.

Von Bernhard Romanowski

Durch die laufenden Arbeiten der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) am Fernwärmenetz sind sie leidgeprüft: Die City Elberfeld ist übersät mit Baustellen. Auch im Bereich „Am Mäuerchen“ sind derzeit Bauarbeiter im Auftrag der WSW tätig. Hier geht es aber nicht um die Fernwärme, sondern hier muss der Abwasserkanal erneuert werden.

Große Rohre werden vom provisorischen Lagerplatz im Bereich der Schwebebahnstation „Ohligsmühle“ mit schwerem Gerät verladen und in die Höhe gehievt. „Wir werden hier einen neuen Schacht bauen, der die nächsten 60 bis 100 Jahre halten soll“, erklärt WSW-Baustellenkommunikator Sascha Burghoff. Zurzeit finden noch vorbereitende Maßnahmen statt, wie er erklärt. Der Abwasserkanal im Erdreich muss saniert werden. Das gute Stück stammt noch aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts und hat mittlerweile entsprechend an Dichtigkeit und Fließeigenschaft eingebüßt: „Hier besteht ein unheimlicher Wurzelwuchs, der den Kanal kaputtgemacht hat. Das muss alles raus.“

Die Wasserüberleitungen werden zur Überbrückung der Phase installiert, während der die Sanierung des Abwasserkanals stattfindet. Das Wasser wird dann durch die Leitungen oberirdisch abgeleitet. Der Kanal, der Stehhöhe hat, wird dann gereinigt, vom Wurzelwerk und von Ablagerungen befreit und ebenso mit einer 3D-Kamera befahren und vermessen. Nach den Sommerferien wird dann überlegt, welche Methode für die Sanierung zur Anwendung kommen kann: ob man also das Schlauchlining wählt oder ob die Bauarbeiter es händisch angehen, so Burghoff.

Beim Schlauchlining handelt es sich um ein gängiges Verfahren zur Sanierung von in der Erde verlegten, drucklosen Entwässerungsnetzen, wie die Kanalisation eines ist. Es wird auch als No-Dig-Verfahren bezeichnet, weil es ohne Graben (englisch to dig) auskommt. Das Sanierungsgebiet zieht sich in diesem Fall vom Wall bis zum Parkplatz Aue. Die Verkehrsführung erfährt durch die Sanierung nach derzeitigem Stand keine weitere Beeinträchtigung und bleibt, wie sie jetzt ist, so schildert es Burghoff gemäß dem aktuellen Planungsstand. Wie lange die Sanierung nach den Sommerferien dann dauern wird, kann der Baustellenkommunikator derzeit noch nicht sagen. Dazu muss erst einmal der Zustand des unterirdischen Kanals in Augenschein genommen und bewertet werden.