18 Monate Bauzeit: Ab Sommer entsteht der „Überflieger Cronenberg“

Die Verbindung zwischen der L 418 und der A 46 wird erneuert. Dabei kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Von Christian Töller

Wuppertal. Im Sommer beginnt die Autobahn GmbH mit dem Neubau des sogenannten „Überfliegers Cronenberg“, der Verbindung zwischen der L 418 und der A 46 über der Autobahn. „Ein konkreter Baubeginn steht noch nicht fest“, teilt Jasmina Matera von der Autobahn GmbH (Niederlassung Rheinland) auf Anfrage mit. Die vorgesehene Bauzeit beträgt 18 Monate.

„Der Überflieger wird in gleicher Breite westlich vom bestehenden Brückenbauwerk neu gebaut, so dass der Verkehr während der Bauarbeiten weiter über die alte Verbindung zwischen A 46 und L 418 fließen kann.“ Bevor mit dem Bau der neuen Verbindung begonnen wird, saniert die Autobahn GmbH im Bereich des Überfliegers die Fahrbahn der A 46 in Richtung Düsseldorf. „Außerdem werden wir in Fahrtrichtung Dortmund den Seitenstreifen zwischen der Anschlussstelle Cronenberg und dem Abzweig zur L 74 erneuern, damit dieser in der Bauphase in die Baustellenverkehrsführung integriert werden kann“, so Jasmina Matera. Für jede dieser beiden Maßnahmen ist auf der A 46 eine einspurige Verkehrsführung an einem Wochenende je Fahrtrichtung vorgesehen.

Für die neue Brücke werden Pfeiler und Widerlager hergestellt, im Anschluss wird der Überbau mit den Fahrbahnen, der Entwässerung und den Schutzeinrichtungen errichtet. „Während wir den neuen Brückenpfeiler im Mittelstreifen errichten, werden wir die A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf einen Fahrstreifen reduzieren, damit wir genug Platz für die Arbeiten haben. Im Zuge dessen werden wir auch die Breite der Fahrstreifen in Richtung Dortmund einschränken müssen.“

A 46 muss an Wochenenden teilweise gesperrt werden

Um den Überbau herstellen zu können, muss ein Traggerüst installiert werden. „Darauf wird in überhöhter Lage der Überbau gebaut und nach Fertigstellung auf die Pfeiler und Widerlager abgesenkt. Zur Installation des Traggerüstes und dessen Ausbau werden an Wochenenden Fahrstreifen der A 46 gesperrt werden müssen“, kündigt Jasmina Matera an. Wenn der neue „Überflieger“ fertig ist, „werden wir die alte Verbindung zwischen A 46 und L 418 zurückbauen“. Für den Abbruch muss die A 46 für ein Wochenende gesperrt werden. Die genehmigten Kosten für das Bauwerk betragen 6,3 Millionen Euro, dazu kommen Kosten für die Sanierung der Fahrbahnen in Höhe von circa 750 000 Euro. Im Vorfeld haben bereits Rodungsarbeiten im Bereich des Sonnborner Kreuzes – rund um den Überflieger – stattgefunden.

Die Bäume wurden gefällt, um das Baufeld für den Neubau des Überfliegers freizumachen. Aus Sicht des ADAC ist bei solchen großen Verkehrsprojekten wie dem Neubau des Überfliegers vor allem eines wichtig: „Das A und O ist eine rechtzeitige und umfassende Kommunikation“, erklärt Thomas Müther, Leiter Kommunikation ADAC Nordrhein. „Über 50 Prozent der Probleme können durch eine sehr gute Kommunikation vermieden werden, das zeigt die Erfahrung aus anderen Projekten.“ So sei es wichtig, alle Beteiligten und Betroffenen „mitzunehmen und transparent darzulegen, was es an Einschränkungen während der Bauarbeiten gibt“, betont Thomas Müther.