A46: Unfall mit fünf Autos und mehreren Verletzten

Blaulicht

+ © Tim Oelbermann Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A46. © Tim Oelbermann

WUPPERTAL Drei Fahrspuren waren während der Unfallaufnahme gesperrt.

Im Bereich des Sonnborner Kreuzes in Wuppertal sind am Dienstagabend insgesamt fünf Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Unfall ereignete sich an der Zufahrt von der L74 aus Solingen kommend gegen 17.40 Uhr. Einige Menschen seien verletzt worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Durch die Sperrung von drei Fahrspuren kam es zu Rückstaus auf der L74, der A535 sowie der A46 Richtung Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. to