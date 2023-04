A46: Sperrung zwischen dem Sonnborner Kreuz und Haan-Ost

In Richtung Düsseldorf

+ © Bernd Wüstneck/dpa Autofahrer müssen am Wochenende eine Umleitung fahren. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 21 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt von Donnerstag, 13. April, um 21 Uhr bis Montag, 17. April, um 5 Uhr die A46 zwischen dem Sonnborner Kreuz und der Anschlussstelle Haan-Ost in Fahrtrichtung Düsseldorf.

In dieser Zeit baut die Autobahn GmbH auf der Strecke lärmmindernden offenporigen Asphalt (OPA) ein, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH. Eine Umleitung ist mit dem roten Punkt beschildert und führt über die A535 in Fahrtrichtung Velbert, die B7 in Richtung Düsseldorf und dann auf die A3 bis zum Autobahnkreuz Hilden.

Die Arbeiten sind Teil des sechsstreifigen Ausbaus der A46 zwischen Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz.