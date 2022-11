A46: Nächtliche Sperrungen in Wuppertal-Varresbeck und im Sonnborner Kreuz

Verkehr

Autofahrer müssen sich in vier Nächten auf Einschränkungen auf der Autobahn 46 einstellen.

Die Autobahn GmbH Rheinland repariert in den betroffenen Nächten Schäden an der Fahrbahn. Es gibt eine Umleitung.

Wuppertal. Autofahrer müssen sich in vier Nächten auf Einschränkungen auf der Autobahn 46 einstellen. In den betroffenen Nächten repariert die Autobahn GmbH Rheinland Schäden an der Fahrbahn.

Von Dienstagnacht (15./16. November) bis Freitagnacht (18./19. November.), jeweils zwischen 20 und 5 Uhr, ist dafür die Auffahrt auf die A46 an der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Donnerstagnacht (17./18. November) und Freitagnacht (18./19. November) ist zudem keine Überfahrt von der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A535 in Fahrtrichtung Velbert möglich. Die A46 ist zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck und dem Sonnborner Kreuz auf eine Fahrspur verengt.

Umleitungen über die Anschlussstelle Wuppertal-Katernberg und durch das Sonnborner Kreuz sind mit rotem Punkt ausgeschildert.

