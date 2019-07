A46: Brennender Pferdetransporter sorgt für Staus

Verkehr

Die A46 zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Sonnborn in Richtung Wuppertal musste am Donnerstagmorgen komplett gesperrt werden. Auf der Autobahn hatte ein Pferdetransport-Lkw gebrannt.

Im Einsatz war auch die Feuerwehr Solingen, die um 5.45 Uhr alarmiert wurde. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand, der nach technischem Defekt im Bereich des Fahrerhauses ausgebrochen war, mit zwei Pulverlöschern bekämpft. Die Feuerwehr führte noch erforderliche Nachlöscharbeiten mit einem Strahlrohr durch.

Das Pferd lief frei herum und musste eingefangen werden; der Lkw-Fahrer, ein 54-jähriger Pferdewirt, hatte es zuvor befreit. Das Pferd stürzte hierbei auf die Gegenfahrbahn, konnte aber leicht verletzt in einen sicheren Bereich zurückgeführt werden.

Durch die Löscharbeiten musste die A 46 in beide Fahrtrichtungen zwischen Haan Ost und Wuppertal voll gesperrt werden. Mehrere Versuche, den Verkehr in Richtung Wuppertal einspurig fahren zu lassen, schlugen fehl, da der linke Fahrstreifen innerhalb der Baustelle zu schmal war, um Lkw passieren zu lassen. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen über mehrere Kilometer. Nach Bergung des Gespannes und Reinigung der Fahrbahn konnte die Richtungsfahrbahn Wuppertal gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Gaffer müssen mit Anzeige rechnen

Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort waren immer wieder Fahrzeugführer auf der Gegenfahrbahn zu beobachten, die ihre Geschwindigkeit drosselten, um Handyaufnahmen zu machen. Sie müssen jetzt mit Anzeigen rechnen. red