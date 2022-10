A46 bei Wuppertal: Engpässe zwischen Sonnborner Kreuz und Haan-Ost

Baustelle

+ © Andreas Fischer Es kommt in der kommenden Woche zu nächtlichen Engpässen auf der A 46. © Andreas Fischer

Ab Dienstag kommender Woche wird in fünf Nächten ein Fahrstreifen auf der A46 bei Wuppertal gesperrt. Dort wird die Fahrbahn erneuert.

Wuppertal. Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt nach eigenen Angaben auf der A46 von Dienstag, 18. Oktober, bis zum 26. Oktober in mehreren Nächten einen Fahrstreifen in der Baustelle zwischen dem Sonnborner Kreuz und Haan-Ost in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Dort wird die Fahrbahn im Mittelstreifen gefräst und damit der Einbau einer neuen Fahrbahn vorbereitet. In den drei Nächten von Dienstag, 18., bis Freitag, 21., sowie in den zwei Nächten von Dienstag, 25., bis Donnerstag, 27. Oktober, ist jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.

