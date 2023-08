A46: Am Wochenende Engpass im Sonnborner Kreuz in Wuppertal

Autobahn

Und: Nächste Woche steht eine weitere Großbaustelle auf dem Programm, die Autofahrer im Blick haben sollten.

Wuppertal. Die Autobahn GmbH Rheinland saniert seit Freitag, 11. August, ab 21 Uhr, bis Montag, 14. August, um 5 Uhr die Fahrbahn der A46 zwischen Wuppertal-Sonnborn und Wuppertal-Cronenberg in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Während die Autobahn GmbH auf dem linken und mittleren Fahrstreifen neuen Asphalt einbaut, sei nur ein Fahrstreifen frei, hieß es in einer Mitteilung. Den rechten Fahrstreifen saniert die Autobahn GmbH am Wochenende vom Freitag, 18. August, bis zum Montag, 21. August, hieß es weiter. Dann werde in der Baustelle ebenfalls nur ein Fahrstreifen frei sein.