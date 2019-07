A 3: Nächtliche Vollsperrungen

Verkehr

KÖLN Von Montagabend, 9. Oktober, bis Mittwochmorgen, 11. Oktober, wird die A 3 zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath jede Nacht zwischen 22 und 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Eine örtliche Umleitung erfolgt über die U 9 und ist entsprechend ausgeschildert. Der Fernverkehr sollte großräumig über die A 560 und A 59 ausweichen. In diesen Nächten finden Schweißarbeiten an der Aggerbrücke statt, die nur unter Ausschluss des Verkehrs ausgeführt werden können. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich auf der Unterseite und beinhalten Verstärkungen der Stahlträger, den Einbau von Zusatzbewehrungen an der Fahrbahnplatte und die Erneuerung der Brückenlager. red