Polizei

+ © Symbolfoto: Axel Richter © Symbolfoto: Axel Richter

WUPPERTAL Der seit dem 3. April vermisste 82-jährige Albert H. wurde am Donnerstag leblos in einem Gebüsch neben einem Parkhaus an der Hainstraße in Wuppertal aufgefunden.

Der eingesetzte Arzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. red