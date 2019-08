78-Jährige zu Boden gestoßen - Brutaler Räuber entwendet Handtasche

Kriminalität

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine 78-jährige Seniorin, als sie Samstagnachmittag von einem Unbekannten brutal zu Boden gestoßen wurde.

Die Rentnerin hatte um 14 Uhr die Tür des Familienhauses an der Fischerstraße aufgeschlossen und dazu ihren Rollator für einen kurzen Moment beiseite gestellt. Der etwa 25 Jahre alte Mann trat von hinten an sie heran, schubste sie in das Treppenhaus, so dass sie stürzte und entwendete dann die Handtasche der Geschädigten aus dem Rollator-Korb. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er flüchtete anschließend über die Fischerstraße in Richtung Venloer Straße.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0211-8700. red